Полковник Алехин рассказал о расправах ВСУ, за которые мстят бойцы РФ

«В районе молокозавода была группа пленных российских солдат — около 7−8 человек. Их выгружали из автобуса, несколько человек были обездвижены, значит, попали в плен, а не сдались. И прямо там их расстреливали. Я прошел Чеченскую войну, я все видел, но этот случай до сих пор вспоминаю», — сказал Алехин.