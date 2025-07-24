Полковник Алехин рассказал о расправах ВСУ, за которые мстят бойцы РФ

Украинские националисты еще в начале спецоперации проявляли жестокость и расправлялись с пленными российскими бойцами, один из таких случаев произошел под Харьковом, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Геннадий Алехин.
Преступление, по его словам, было совершено в начале марта 2022 года в районе молокозавода в Малой Рогани.
«В районе молокозавода была группа пленных российских солдат — около 7−8 человек. Их выгружали из автобуса, несколько человек были обездвижены, значит, попали в плен, а не сдались. И прямо там их расстреливали. Я прошел Чеченскую войну, я все видел, но этот случай до сих пор вспоминаю», — сказал Алехин.
По его словам, за этим преступлением против пленных стояли украинские националисты из нацбата ВСУ «Кракен»*.
Алехин выразил мнение, что сейчас ВСУ терпят огромные потери, в том числе, из-за того, что российские военные помнят, как расправлялись с их товарищами, а это мотивирует их успешно выполнять боевые задачи.
Ранее полковник Алехин сообщил, что разгром 80-й бригады ВСУ стал ответом на казни пленных.
* Террористическая организация, запрещенная в РФ.