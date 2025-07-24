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В ГД предложили создать фотобанк потерявшихся животных на «Госуслугах»

ИИ будет сравнивать изображение найденного животного с имеющейся базой пропавших питомцев.

Источник: Аргументы и факты

Депутаты Государственной думы обратились к министру цифрового развития Максуту Шадаеву с инициативой создать на платформе «Госуслуги» единый федеральный фотобанк пропавших домашних животных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст соответствующего обращения.

Согласно предложению, в систему смогут загружать фотографии найденных животных не только граждане, но и приюты, а также ветеринарные клиники. Для обработки информации планируется использовать технологии искусственного интеллекта.

Как указано в документе, ИИ будет сравнивать изображение найденного животного с имеющейся базой пропавших питомцев. В случае совпадения система автоматически оповестит владельца, что значительно ускорит процесс возвращения животных домой.

Ранее доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко заявила, что введение федеральной системы учета домашних животных должно повысить уровень ответственности владельцев и сократить число бездомных питомцев.