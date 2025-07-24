«Опять жара виновата»: энергетики наконец-то прокомментировали отключения электричества в Ташкенте

Как и предполагалось, виновником объявлена жара — резкое повышение температуры по всей стране и, как следствие, стремительный рост потребления электроэнергии.
В официальном заявлении говорится, что в энергетической системе зафиксированы новые исторические рекорды по нагрузке и суточному потреблению, особенно в Ташкенте. Впервые, по словам компании, летнее потребление превысило зимние пики, что привело к перегрузке сетей.
Энергетики предупредили: если не принять меры, чрезмерная нагрузка может привести к крупным авариям. Для борьбы с неполадками созданы аварийные бригады, работающие в усиленном режиме во всех районах столицы. Эти бригады, по словам представителей компании, устраняют поломки в экстренном порядке. И всё же в некоторых районах кратковременные перебои продолжаются.
Но возникает закономерный вопрос: а вы вообще готовились к лету? Каждый год мы слышим одно и то же. То холод небывалый, то жара не по сезону. То рост потребления, то «неожиданный скачок нагрузки». А ведь жара летом в Узбекистане — не катаклизм, а ежегодная реальность. Почему эта «аномалия» каждый год становится сюрпризом?
Ни слова в заявлении нет о том, кто будет компенсировать жителям сгоревшую технику, вышедшую из строя из-за скачков напряжения. Словно это вообще не проблема. Кто вернёт деньги за испорченные холодильники, кондиционеры и котлы?
Горожане уже устали от вечных объяснений и хотят услышать честный разговор от энергетиков. Почему никто не поднимает тему бесконечных стройплощадок и многоэтажек, которые подключают к тем же перегруженным сетям? Кто-то вообще просчитывает нагрузки при выдаче разрешений на застройку?
И наконец — самое важное. Если уж государство вводит социальные нормы, штрафует за нерациональное пользование электричеством и моментально отключает свет за неуплату, то пусть тогда и берёт на себя ответственность за качество услуги. Перебои? Платите компенсации. Сгорела техника — платите. Не справляетесь? Снимите ограничения, снизьте цены. А то платежи растут, а света всё меньше.
Жители Ташкента заслуживают честного разговора, а не очередной истории про «аномальную жару». Мы не просим чудес — мы просим электричества. Стабильного. Надёжного. Каждый день.