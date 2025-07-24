«Опять жара виновата»: энергетики наконец-то прокомментировали отключения электричества в Ташкенте

Но возникает закономерный вопрос: а вы вообще готовились к лету? Каждый год мы слышим одно и то же. То холод небывалый, то жара не по сезону. То рост потребления, то «неожиданный скачок нагрузки». А ведь жара летом в Узбекистане — не катаклизм, а ежегодная реальность. Почему эта «аномалия» каждый год становится сюрпризом?