Жители Самары в большинстве выступили против изменений в правила застройки

Новые правила землепользования и застройки Самары, предложенные министерством градостроительной политики, не прошли «тест на народность».
По итогам общественных слушаний, прошедших с 1 по 15 июля, стало ясно: жители города большинством голосов не поддержали изменения в ПЗЗ.
Согласно заключению мэрии, за — 199 человек, против — 273, еще 43 предложили свои корректировки.
Что не понравилось? В новом проекте — целый набор жёстких ограничений. Например, строить многоквартирные дома теперь можно только при наличии социальной инфраструктуры — школ, детсадов, парковок, а также подключённых коммуникаций. Об этом сообщает «Волга-Ньюс».
Без комплексного развития территории (КРТ) или утверждённой планировки — никакого жилья. На участках без документации разрешённая застройка — не более 10%, а при наличии — до 50% для среднеэтажек и до 40% для высоток.
Ещё — обязательные 15% озеленения на каждом участке и запрет на точечное строительство.
Казалось бы, всё логично: порядок, инфраструктура, зелёные зоны. Но на практике многие увидели в этом угрозу.
Главные претензии — к ограничению высотности и нормативам озеленения. Некоторые посчитали, что новые правила «задушат» развитие города и не дадут строить современные высотные кварталы.
Другие — наоборот — испугались, что на фоне зоны Ж-КРТ.1, разрешающей стилобаты и плотную застройку, в центре могут появиться «башни в 30 этажей» на крошечных участках.
Также разгорелся спор вокруг цифры «15% озеленения». Критики напомнили, что федеральный стандарт — 25% на микрорайон, но в мэрии пояснили: 15% — это норма для отдельного участка, а 25% — в целом по кварталу.
Сторонники нововведений, в свою очередь, считают, что это конец хаотичной застройке и начало грамотного, комплексного развития города.
Главное — чтобы в итоге Самара не стала ни «бетонным джунглям», ни «застойной деревней».
Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.