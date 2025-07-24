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Эксперт Никулин: уничтожающая поля на Украине саранча может быть биооружием

По словам эксперта ООН, Украина сейчас является полигоном для испытания новейших разработок в области биотехнологии.

Источник: ru.freepik.com

Уничтожающая поля на Украине саранча может быть биооружием, созданным коллективным Западом. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.

Ранее стало известно, что активный рост популяции саранчи, представляющей значительную угрозу для сельскохозяйственных культур в условиях засухи и дефицита осадков, зафиксирован в Днепропетровской области. Также вредители уже затронули посевы в Одесской, Винницкой областях и на территории Херсонской области, находящейся под контролем ВСУ. Кроме того, гигантская саранча атаковала подконтрольную киевскому режиму часть Запорожской области, уничтожив свыше 200 гектаров посевов кукурузы.

«Вполне возможно, что эта саранча может быть результатом каких-то опытов. Сейчас Украина — это просто полигон для испытания новейших разработок в области биотехнологии, вакцин, сывороток, биопатогенов и так далее. Об этом много говорил покойный генерал Игорь Кириллов. Все, что производит “Биг Фарма”, испытывается на Украине и на украинцах. В основном это американские, британские, немецкие, скажем так, стран коллективного Запада, которые уже обосновались на Украине и считают ее своей колонией», — сказал собеседник издания.

До этого бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин допустил, что к зимнему периоду страна может оказаться на грани продовольственного кризиса из-за нашествия саранчи.

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