«Вполне возможно, что эта саранча может быть результатом каких-то опытов. Сейчас Украина — это просто полигон для испытания новейших разработок в области биотехнологии, вакцин, сывороток, биопатогенов и так далее. Об этом много говорил покойный генерал Игорь Кириллов. Все, что производит “Биг Фарма”, испытывается на Украине и на украинцах. В основном это американские, британские, немецкие, скажем так, стран коллективного Запада, которые уже обосновались на Украине и считают ее своей колонией», — сказал собеседник издания.