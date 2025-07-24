WSJ: Байден продал права на мемуары за 10 миллионов долларов

Экс-президент Соединённых Штатов Джо Байден продал за 10 миллионов долларов права на публикацию своих мемуаров, пишет американское издание The Wall Street Journal.
По его данным, права купило издательство Hachette Book Group. Интересы демократа при подписании сделки представляло агентство талантов Creative Artists Agency.
В материале сказано, что время написания мемуаров и дата выхода книги будет зависеть от состояния здоровья 82-летнего Байдена.
Издание также напомнило, что права на мемуары бывшего американского лидера Билла Клинтона были проданы за 15 миллионов долларов. Экс-президент США Барак Обама и его жена Мишель продали права на публикацию мемуаров за 60 миллионов долларов.
Сам Байден уже написал книгу о своём сыне Бо Байдене, который умер от рака в 2015 году. Мемуары под названием «Обещай мне, папа» вышли в 2017 году.
Ранее сообщалось, что Байден подписал контракт с голливудским агентством талантов.
Также стало известно, что у 82-летнего Байдена диагностировали агрессивную форму рака. По данным NYT, речь идёт о раке простаты.