Рабочие приступили к укладке асфальта на улице Жигура

Во Владивостоке на улице Жигура дорожники приступили к укладке верхнего слоя асфальта вечером в среду, 23 июля. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и затрагивают не только улицу Жигура, но и Стрелочную, участок улицы Анны Щетининой (от перекрёстка с улицей Адмирала Горшкова до дома № 26 на Анны Щетининой), а также перекрёсток на улице Басаргина.
На участках Анны Щетининой и Басаргина основные этапы дорожного ремонта завершены — остались работы по обновлению дорожной разметки и восстановлению элементов благоустройства. На улицах Жигура и Стрелочной завершили укладку выравнивающего слоя асфальта, выполнили монтаж люков и все подготовительные мероприятия.
По словам заместителя начальника отдела ремонта городского управления дорог Валерия Корабельского, на Жигура и Стрелочной проведён комплекс работ: обновлены инженерные коммуникации, приведены в порядок пешеходные зоны, выполнено устройство нового основания.
«После завершения асфальтирования нанесем разметку, установим знаки и проведем другие необходимые работы», — рассказал Валерий Корабельский.
Каждый этап ремонта контролируется специалистами администрации Владивостока, общественными наблюдателями и представителями инициативных групп жителей. Особое внимание уделяется качеству покрытия, соблюдению технологии и безопасности для всех участников движения.
Общая протяжённость обновляемых участков на улице Жигура превышает 1 километр. Работы организованы в ночное время для минимизации неудобств для горожан. При необходимости временные ограничения движения согласовываются с автовладельцами и общественным транспортом.