Рабочие приступили к укладке асфальта на улице Жигура

Во Владивостоке на улице Жигура дорожники приступили к укладке верхнего слоя асфальта вечером в среду, 23 июля. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и затрагивают не только улицу Жигура, но и Стрелочную, участок улицы Анны Щетининой (от перекрёстка с улицей Адмирала Горшкова до дома № 26 на Анны Щетининой), а также перекрёсток на улице Басаргина.