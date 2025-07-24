Гагин: гарнизон ВСУ в Покровске обречен, скоро противник сбежит

«Я уверен, мы добьемся успеха на этом направлении достаточно скоро. Местное население, которое там осталось, сигнализировало о том, что администрация вывезла все архивы. Гарнизон ВСУ в Покровске обречен и противник об этом знает. Предположу, что когда ситуация станет слишком горячей, ВСУ будут просто спасать свои жизни, это показывает опыт освобождения других таких же городов-крепостей», — сказал Гагин.