В районе Покровска (Красноармейска — ред.) идут активные боевые действия, гарнизон ВСУ в городе обречен и противник об этом знает. Об этом aif.ru заявил военно-политический эксперт Ян Гагин.
Ранее российские Telegram-каналы писали, что начался фактический штурм Покровска.
«Я уверен, мы добьемся успеха на этом направлении достаточно скоро. Местное население, которое там осталось, сигнализировало о том, что администрация вывезла все архивы. Гарнизон ВСУ в Покровске обречен и противник об этом знает. Предположу, что когда ситуация станет слишком горячей, ВСУ будут просто спасать свои жизни, это показывает опыт освобождения других таких же городов-крепостей», — сказал Гагин.
Военблогер Юрий Подоляка в беседе с aif.ru отметил, что ситуация для противника в Покровске стремительно ухудшается.