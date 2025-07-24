140 тысяч приморцев страдают ожирением: чем грозит лишний вес

За последний год в Приморском крае медики зарегистрировали более 140 тысяч случаев ожирения среди населения. Это заболевание представляет серьезную угрозу для здоровья человека. Особенно тревожная ситуация складывается в подростковой среде: каждый пятый подросток в регионе сталкивается с проблемой избыточного веса. Подробнее в материале «КП — Дальний Восток».
Ожирение является основным фактором риска развития множества серьезных патологий: сердечно-сосудистые заболевания, диабет второго типа, нарушения в работе опорно-двигательного аппарата, определенные формы онкологических заболеваний.
По словам главного внештатного диетолога Минздрава Приморья Ольги Ямиловой, в возрастной категории 15−17 лет выявлено 11 197 случаев первичного ожирения.
Жизненные последствия ожирения крайне серьезны. Помимо значительного снижения качества жизни, это заболевание сокращает ее продолжительность в среднем на 20−30%. Такие показатели говорят о необходимости принятия срочных мер по профилактике и лечению ожирения в регионе.
Ранее мы писали, что в 2025 году врачи Приморья выявили более 7 тысяч злокачественных новообразований.