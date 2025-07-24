140 тысяч приморцев страдают ожирением: чем грозит лишний вес

За последний год в Приморском крае медики зарегистрировали более 140 тысяч случаев ожирения среди населения. Это заболевание представляет серьезную угрозу для здоровья человека. Особенно тревожная ситуация складывается в подростковой среде: каждый пятый подросток в регионе сталкивается с проблемой избыточного веса. Подробнее в материале «КП — Дальний Восток».