Океанолог Таврический оценил вероятность появления под Петербургом акул

«Акулы на Балтике — это проблематично… Но вполне могут здесь появиться другие виды морских животных, например, виды рыб, которые обычно севернее обитают. Кстати, может, это рыба и зашла первая, а за ними дельфины пришли», — отметил Таврический в беседе с aif.ru.