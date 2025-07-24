Океанолог Таврический оценил вероятность появления под Петербургом акул

Член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический оценил вероятность появления в Финском заливе, рядом с Санкт-Петербургом, вслед за дельфинами акул.
Ранее пресс-служба Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН поделилась видео, которое им прислал петербуржец. На кадрах, сделанных в районе Зеленогорска (ред. — муниципалитет в составе Курортного района Петербурга), проплывают дельфины.
Эксперты допустили, что это афалины, которых редко можно увидеть в восточной части Балтийского моря.
«Акулы на Балтике — это проблематично… Но вполне могут здесь появиться другие виды морских животных, например, виды рыб, которые обычно севернее обитают. Кстати, может, это рыба и зашла первая, а за ними дельфины пришли», — отметил Таврический в беседе с aif.ru.
Океанолог также высказал мнение, что дельфины в Финском заливе вблизи Санкт-Петербурга появились, так как в данном районе вероятно улучшилась экологическая обстановка.