Миколог Дьяков объяснил, чем опасны грибы, купленные у бабушек на дороге

«Лучше этого не делать, особенно рядом с крупными городами. Во-первых, иногда люди ошибаются, а если сам собрал грибы — то и виноват в случае чего сам. Во-вторых, грибы хорошо впитывают тяжелые металлы, радионуклиды. Где собирал грибы незнакомый вам продавец — одному богу известно», — отметил Дьяков.