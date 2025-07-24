Миколог Дьяков объяснил, чем опасны грибы, купленные у бабушек на дороге

Купленные на дороге у частных продавцов грибы и ягоды могут быть опасными, сообщил в беседе с aif.ru миколог Максим Дьяков.
«Лучше этого не делать, особенно рядом с крупными городами. Во-первых, иногда люди ошибаются, а если сам собрал грибы — то и виноват в случае чего сам. Во-вторых, грибы хорошо впитывают тяжелые металлы, радионуклиды. Где собирал грибы незнакомый вам продавец — одному богу известно», — отметил Дьяков.
Миколог посоветовал самостоятельно собирать грибы для употребления, если есть соответствующие знания.
По словам специалиста, собирая грибы для себя, человек, наверняка, выберет более экологически чистое место.
Дьяков добавил, что грибы безопаснее собирать на расстоянии минимум 50 метров от ближайшей к лесу дороги.
Ранее эксперт Тихомиров предупредил о ядовитых грибах в Подмосковье.