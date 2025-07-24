Омичи установили мировой рекорд, переплыв холодный Байкал за 193 часа

Сборная пловцов, в составе которой выступили спортсмены из Омской области, установила новый мировой рекорд. Участники заплыва по Байкалу стартовали от Северобайкальска и финишировали в поселке Слюдянка. Каждый спортсмен преодолевал примерно 2 километра за смену, сменяясь каждые 40 минут. Мероприятие проходило в формате эстафетного плавания с 9 по 21 июля и было посвящено 80-летию Победы.