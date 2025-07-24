Омичи установили мировой рекорд, переплыв холодный Байкал за 193 часа

Сборная пловцов, в составе которой выступили спортсмены из Омской области, установила новый мировой рекорд. Участники заплыва по Байкалу стартовали от Северобайкальска и финишировали в поселке Слюдянка. Каждый спортсмен преодолевал примерно 2 километра за смену, сменяясь каждые 40 минут. Мероприятие проходило в формате эстафетного плавания с 9 по 21 июля и было посвящено 80-летию Победы.
Первоначально команда планировала завершить маршрут за 20 дней, однако благодаря слаженной работе спортсмены финишировали досрочно — 21 июля в 13:00 по иркутскому времени. В общей сложности пловцы преодолели дистанцию в 620 километров за 193 часа и 25 минут. Температура воды в озере не превышала 10 градусов.
В команде были как опытные пловцы, так и новички, которые впервые решились на такой подвиг.
Организатором заплыва стал известный омич Антон Московенко, который также выступил в качестве главного тренера команды. В состав сборной вошли три представительницы Омской области: Кира Шебанкова, Ольга Коломоец и Виктория Рудникевич. Кроме них, участие приняли спортсмены из Москвы, Архангельска, Нового Уренгоя, Геленджика, Тюмени, Благовещенска и Иркутска.
«Это не только спортивное достижение, но и патриотический акт, символизирующий единство и силу духа нашей страны», — отметил Антон Московенко.
Достижение омичей уже занесено в мировые и российские базы рекордов.
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