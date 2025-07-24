Компании из Британии и Италии обвинили Азербайджан в поставке загрязненной нефти

— BTC Co. была уведомлена о потенциальной проблеме с качеством, связанной с органическими хлоридами в некоторых партиях нефти, которая поставляется по трубопроводу BTC. Сейчас компания оценивает качество сырой нефти на всех объектах вдоль трубопровода, — рассказали в BTC Co..