У Омска сбилось авиасообщение с Сочи

По состоянию на 8:15 четверга на онлайн-табло Омского аэропорта отражены данные о задержках двух из трех рейсов по маршруту Омск — Сочи.
Первый из них уже отправился в пункт назначения, однако почти на полтора часа позднее — в 5:54 вместо 4:30.
Однако с более поздним рейсом по данному направлению, судя по всему, возникли более значительные трудности: на момент публикации объявлено о его переносе на 5,5 часов, с 8:00 на 13:30.
Отметим, в первые часы текущих суток вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. Вероятно, эти обстоятельства сказались на направлении в Омск борта под осуществление рейса.