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У Омска сбилось авиасообщение с Сочи

Рейс из Омска в Сочи задержали более чем на 5 часов.

Источник: Freepik

По состоянию на 8:15 четверга на онлайн-табло Омского аэропорта отражены данные о задержках двух из трех рейсов по маршруту Омск — Сочи.

Первый из них уже отправился в пункт назначения, однако почти на полтора часа позднее — в 5:54 вместо 4:30.

Однако с более поздним рейсом по данному направлению, судя по всему, возникли более значительные трудности: на момент публикации объявлено о его переносе на 5,5 часов, с 8:00 на 13:30.

Отметим, в первые часы текущих суток вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. Вероятно, эти обстоятельства сказались на направлении в Омск борта под осуществление рейса.