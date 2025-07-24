«Ему не место на Первом канале»: известный телеведущий — об уехавшем в Израиль Привольновом

Антон не скрывает, что в Израиле ему трудно.
Уехавший в Израиль телеведущий Антон Привольнов скучает по России и мечтает сюда вернуться. Об этом в разговоре с URA.RU заявил телеведущий Георгий Иващенко. Однако он отметил, что не против занять место бывшего ведущего передачи «Контрольная закупка» на Первом канале, а ему самому рекомендовал заново строить карьеру.
«Мне, если честно, непонятен выбор страны “уехавших”. Они уезжали из-за определенной своей позиции, но разве сейчас Израиль не в состоянии конфликта? Возникает когнитивный диссонанс. Неужели они не видят изнутри ситуацию? Конечно, Антон Привольнов скучает по жизни в России. Но если он решит вернуться, убежден, что ему не стоит давать место на Первом канале. Пусть заново проходит свой путь, работает администратором в Останкино. А с “Контрольной закупкой” я могу справиться и сам. Этому проекту как раз реинкарнация нужна», — говорит Иващенко.
Привольнов на днях дал интервью, в котором пожаловался на тяготы жизни вне России. Привыкшему к комфорту и сервису телеведущему, приходится снимать квартиру, считать деньги и самостоятельно справляться с бытовыми вопросами. По мнению Иващенко, коллегу, который работал в программе о продуктах питания, также неприятно порадовали полки в магазинах Израиля.
«Он и сам говорит, что там нет качественных нормальных продуктов. И их нужно искать по разным магазинам. Захочется тебе безлактозного молока — будь добр, побегай за ним. Антон же, как и все мы, привык к качественным продуктам, которые можно найти в одном магазине или заказать доставку онлайн. К слову, все, кто живет в России и до сих пор не верит, что у нас лучше продукты, в том числе и отечественные, и лучшие сервисы — вот вам яркий пример. Да и цены там совсем другие. Придется зарабатывать», — поясняет Георгий.
При этом карьера у Антона в Израиле не клеится. Привольнов запустил кулинарное шоу на YouTube, где готовит вместе с другими релокантами. Но проект так и остался нишевым. «Я так понимаю, что там и законы другие, ничего подобного не сделать. Да и опять же — разнообразия продуктов не хватает. Поэтому и повторить успех не получится», — резюмировал Иващенко.
Антон Привольнов ранее признавался, что из-за сложностей, с которыми он столкнулся после переезда в Израиль, ему приходилось принимать антидепрессанты.