«Ему не место на Первом канале»: известный телеведущий — об уехавшем в Израиль Привольновом

«Он и сам говорит, что там нет качественных нормальных продуктов. И их нужно искать по разным магазинам. Захочется тебе безлактозного молока — будь добр, побегай за ним. Антон же, как и все мы, привык к качественным продуктам, которые можно найти в одном магазине или заказать доставку онлайн. К слову, все, кто живет в России и до сих пор не верит, что у нас лучше продукты, в том числе и отечественные, и лучшие сервисы — вот вам яркий пример. Да и цены там совсем другие. Придется зарабатывать», — поясняет Георгий.