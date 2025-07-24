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Гагин: ВСУ готовят укрытия в Покровске от наступления РФ

Гарнизон противника обречен в Покровске, отметил эксперт.

Источник: Аргументы и факты

Украинские военные в Покровске, штурм которого начали ВС РФ, могут укрываться в специально построенных укрепрайонах, советской постройки промзоне и жилых домах. Об этом aif.ru заявил военно-политический эксперт Ян Гагин.

«Они могут скрыться в укрепрайонах, которые построены специально для этого, промзоне советской постройки, которая есть в любом городе. Есть, что использовать, помимо жилых домов, которые они активно используют для обороны. Покровск — это непростая цель, но гарнизон противника обречен», — сказал Гагин.

Ранее российские Telegram-каналы сообщили, что на южном фланге Покровска ситуация все больше напоминает полноценную фазу штурма города.

Военный блогер Юрий Подоляка сообщил aif.ru, что ситуация для ВСУ в Покровске стремительно ухудшается.