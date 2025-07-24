Гагин: ВСУ готовят укрытия в Покровске от наступления РФ

«Они могут скрыться в укрепрайонах, которые построены специально для этого, промзоне советской постройки, которая есть в любом городе. Есть, что использовать, помимо жилых домов, которые они активно используют для обороны. Покровск — это непростая цель, но гарнизон противника обречен», — сказал Гагин.