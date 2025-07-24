Омский «Авангард» покидает защитник Алекс Грант

Омский хоккейный клуб «Авангард» покидает 36-летний защитник Алекс Грант. Контракт расторгли по соглашению сторон без выплаты денежной компенсации. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Канадский защитник пришёл в омскую команду в октябре прошлого года. Ранее он играл за команду «Барыс». В «Авангарде» Грант играл под номером 20.
В минувшем сезоне за «ястребов» он провёл 16 матчей, заработал 7 очков (4+3) по системе «гол+пас» и закончил «регулярку» с коэффициентом полезности −6. В плей-офф канадец провел 10 матчей и набрал 2 очка.
Ранее «Авангард» официально оформил соглашение с 27-летним канадским защитником Максимом Лажуа.