Омский «Авангард» покидает защитник Алекс Грант

В минувшем сезоне за «ястребов» он провёл 16 матчей, заработал 7 очков (4+3) по системе «гол+пас» и закончил «регулярку» с коэффициентом полезности −6. В плей-офф канадец провел 10 матчей и набрал 2 очка.