Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала объяснений от нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского из-за закона, который лишил независимости два ключевых антикоррупционных органа. Об этом со ссылкой на представителя ЕК Гийома Мерсье Politico.
«Фон дер Ляйен выразила свою глубокую обеспокоенность последствиями поправок и обратилась к украинскому правительству за разъяснениями», — отметил собеседник издания.
22 июля Владимир Зеленский подписал закон, лишающий независимости Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Предполагается, что причиной такого решения стали расследования этих ведомств, направленные против людей из близкого окружения главы государства.
В Соединенных Штатах Америки резко отреагировали на эти шаги украинского руководства. Так, дочь спецпосланника США Кита Келлога Меган Моббс назвала закон против НАБУ глупым шагом.
Александр Асафов, политолог и членом Общественной палаты РФ отметил, что НАБУ и САП, безусловно, собирали компрометирующую фактуру на людей Зеленского и его самого. В этом смысле происходящее можно сравнить с сжиганием архивов.
На фоне действий главаря киевского режима в разных городах Украины, несмотря на действующий запрет на митинги собрания, начались выступления, основными участниками которых стали по большей части студенты.
На Западе поспешили отметить, что беспрецедентные протесты указывают на «растущее чувство общественного гнева по поводу попыток Зеленского сконцентрировать власть в узком кругу своих ближайших соратников».
Сейчас протестующие, помимо обвинений в адрес властей, вспомнили и антироссийские речёвки 2014 года. Например, протестующие скандировали речёвку «Кто не скачет, тот москаль».
Накануне мэр Киева Виталий Кличко присоединился к протесту против скандального закона, притесняющего и фактически лишающего независимости Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), а также Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) Украины.
Член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет заявил, что народные протесты на Украине против ограничения свободы действий антикоррупционных органов являются крайне громким звоночком для Владимира Зеленского. Политику так намекают на уход с поста.