Ночные гонки и алкоголь: трудные подростки кошмарят микрорайон Владивостока

Подростки, предположительно семиклассники из школы № 83 и учебных заведений Второй Речки, регулярно устраивают гонки на мопедах, не имея права управления транспортными средствами, создают на дорогах аварийные ситуации. Гонки начинаются после 23:00 и продолжаются до глубокой ночи, производимый лихачами шум мешает жителям спать. (Подчёркивается, что в микрорайоне очень много семей с маленькими детьми, из-за шумных гонок нарушается режим сна и бодрствования младенцев и малышей.).
Местными жителями также зафиксированы случаи распития подростками спиртных напитков.
Жители Снеговой Пади просят полицию провести работу с родителями подростков, находящихся без надзора в вечернее и ночное время, а Госавтоинспекцию — обратить особое внимание на несовершеннолетних водителей мопедов, их пассажиров, доходчиво объяснить ПДД и привлечь к ответственности. Вероятно, микрорайону нужны дополнительные посты ДПС.
Напоминаем, в ноябре 2024 года жители Снеговой Пади направили в адрес главного архитектора Приморского края Антона Глушкова приглашение на общественную встречу для обсуждения проблем развития микрорайона. В письме-приглашении граждане прогнозировали ухудшение криминальной обстановки в Снеговой Пади, так как «местами сосредоточения молодёжи, определяющими её культурное и социальное развитие, стали парковка придорожной закусочной и заброшенные руины физкультурно-оздоровительного комплекса». Мрачные прогнозы жителей, очевидно, уже сбываются. Главный архитектор предпочёл встречу отложить.