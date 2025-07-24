Ночные гонки и алкоголь: трудные подростки кошмарят микрорайон Владивостока

Подростки, предположительно семиклассники из школы № 83 и учебных заведений Второй Речки, регулярно устраивают гонки на мопедах, не имея права управления транспортными средствами, создают на дорогах аварийные ситуации. Гонки начинаются после 23:00 и продолжаются до глубокой ночи, производимый лихачами шум мешает жителям спать. (Подчёркивается, что в микрорайоне очень много семей с маленькими детьми, из-за шумных гонок нарушается режим сна и бодрствования младенцев и малышей.).