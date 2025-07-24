Гастроэнтеролог назвал неожиданные плюсы вешенок для здоровья

Вырастить вешенки дома проще, чем кажется. Нужна лишь влажная питательная среда — старые пни, тюки соломы или готовый субстрат из магазина. Уже через несколько недель можно собирать первый урожай. А приготовить их можно как угодно: пожарить с луком, добавить в суп или запечь с овощами. Однако есть ограничения. Вешенки не рекомендуются при заболеваниях ЖКТ.