Гастроэнтеролог назвал неожиданные плюсы вешенок для здоровья

Грибы вешенки знакомы многим — их легко найти в магазине, но немногие знают, что их можно собирать в лесу или даже вырастить на даче, балконе или в подвале. О том, чем они полезны и кому стоит быть осторожным с их употреблением, KP.RU рассказал врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев.
— В вешенках много цинка, а это незаменимый элемент для мужчин — он поддерживает репродуктивную функцию и уровень тестостерона. Вешенки содержат селен, который отвечает за работу иммунитета, участвует в выработке гормонов щитовидной железы, снижает риски образования тромбов. Для женщин вешенки полезны благодаря витаминам группы В, которые поддерживают здоровье кожи, волос и ногтей, — отметил специалист.
Вырастить вешенки дома проще, чем кажется. Нужна лишь влажная питательная среда — старые пни, тюки соломы или готовый субстрат из магазина. Уже через несколько недель можно собирать первый урожай. А приготовить их можно как угодно: пожарить с луком, добавить в суп или запечь с овощами. Однако есть ограничения. Вешенки не рекомендуются при заболеваниях ЖКТ.
— Это достаточно тяжелый продукт для пищеварительной системы. Их не рекомендуется употреблять в пищу людям при обострении гастрита, язвенной болезни, панкреатита, — предупредил гастроэнтеролог.