Циклон оставил без электричества более 1800 объектов в Хабаровске

Для оперативного восстановления инфраструктуры администрация Хабаровска создала специальный штаб, в который вошли 22 аварийные бригады. На данный момент все социальные учреждения уже подключены к электроснабжению, ведется работа по восстановлению подачи энергии в 12 частных и 18 многоквартирных домов.