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Циклон оставил без электричества более 1800 объектов в Хабаровске

Город ликвидирует последствия мощного циклона.

Источник: Комсомольская правда

22 июля сильный циклон оставил без электричества более 1800 объектов в Хабаровске. Наиболее пострадали Индустриальный, Железнодорожный и Краснофлотский районы города. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Для оперативного восстановления инфраструктуры администрация Хабаровска создала специальный штаб, в который вошли 22 аварийные бригады. На данный момент все социальные учреждения уже подключены к электроснабжению, ведется работа по восстановлению подачи энергии в 12 частных и 18 многоквартирных домов.

К ликвидации последствий стихии привлечены 50 спасателей МЧС России и 11 единиц спецтехники. Специалисты расчищают дороги от поваленных деревьев и восстанавливают поврежденные линии электропередач.

Городские власти держат ситуацию на особом контроле и обещают в ближайшее время полностью нормализовать обстановку в Хабаровске. В городе 23 июля был введен режим ЧС.