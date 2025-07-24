Федорищев потребовал от чиновников решать проблемы жителей лично и без задержек

На очередном оперативном совещании 23 июля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркнул важность оперативного реагирования на обращения жителей.
Каждое письмо, каждая жалоба — не просто бумага, а реальная проблема, требующая решения.
— Не бывает мелочей, когда речь о жизни людей. Если нет воды, света или дороги — это не «мелочи», это качество жизни. И я буду требовать решения ЛЮБЫХ вопросов , — заявил глава региона.
Федорищев напомнил, что действует чёткое правило: семь дней на выявление и решение проблемы, после — обязательная проверка исполнения.
Такой подход должен быть у всех глав муниципалитетов и руководителей министерств.
В качестве примера — ситуация в селе Сарбай Кинель-Черкасского района. Жители месяц жили без нормального водоснабжения: скважина обрушилась, вода подвозилась.
Обратились к губернатору через соцсети — проблема была включена в повестку дня.
Как доложил глава района Валерий Фролов, восстановить старую скважину не удалось — пришлось бурить новую.
Подключение к системе запланировано на ближайшую субботу.
Губернатор поручил министру ЖКХ Виталию Брижаню выехать на место и лично проконтролировать процесс.
— Руководитель должен работать с позиции «личного касания», — подчеркнул Федорищев. Такой подход, по мнению главы региона, — основа доверия населения и реального результата.
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