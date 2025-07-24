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Федорищев потребовал от чиновников решать проблемы жителей лично и без задержек

На очередном оперативном совещании 23 июля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркнул важность оперативного реагирования на обращения жителей.

На очередном оперативном совещании 23 июля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркнул важность оперативного реагирования на обращения жителей.

Каждое письмо, каждая жалоба — не просто бумага, а реальная проблема, требующая решения.

— Не бывает мелочей, когда речь о жизни людей. Если нет воды, света или дороги — это не «мелочи», это качество жизни. И я буду требовать решения ЛЮБЫХ вопросов , — заявил глава региона.

Федорищев напомнил, что действует чёткое правило: семь дней на выявление и решение проблемы, после — обязательная проверка исполнения.

Такой подход должен быть у всех глав муниципалитетов и руководителей министерств.

В качестве примера — ситуация в селе Сарбай Кинель-Черкасского района. Жители месяц жили без нормального водоснабжения: скважина обрушилась, вода подвозилась.

Обратились к губернатору через соцсети — проблема была включена в повестку дня.

Как доложил глава района Валерий Фролов, восстановить старую скважину не удалось — пришлось бурить новую.

Подключение к системе запланировано на ближайшую субботу.

Губернатор поручил министру ЖКХ Виталию Брижаню выехать на место и лично проконтролировать процесс.

— Руководитель должен работать с позиции «личного касания», — подчеркнул Федорищев. Такой подход, по мнению главы региона, — основа доверия населения и реального результата.

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