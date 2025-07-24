В России понизили пошлины при договорах дарения с родственниками: на кого распространяется закон

В Министерстве обороны России, кроме того, выступили с предложением увеличить зарплаты военных и некоторых категорий госслужащих. С 1 октября 2025 года, согласно решению правительства РФ, оклады должны повысить на 4,5%. В Минобороны предложили увеличить их на 7,6%. Оклады хотят поднять, как и было запланировано, уже к середине осени 2025 года. Инициатива направлена не только на военных, но и на сотрудников МВД и Росгвардии. Помимо прочего, зарплаты хотят повысить работникам уголовно-исполнительной и федеральной фельдъегерской систем, а также сотрудникам таможенных органов России.