В России понизили пошлины при договорах дарения с родственниками: на кого распространяется закон

В России вступает в силу новый закон. Он позволит предоставлять скидку родственникам при договорах дарения недвижимости. Российский лидер Владимир Путин подписал указанный закон 23 июля.
В документе сказано, что снижение пошлины распространяется на близких родственников при нотариальном удостоверении договора дарения. Указанные лица будут освобождены от оплаты 50% тарифа. Как уточняется, действие закона распространено на супругов, родителей, детей, дедушек, бабушек, внуков, полнородных и неполнородных братьев и сестер.
Сейчас цена на нотариальное удостоверение договора дарения варьируется в диапазоне от 25 до 30 тысяч рублей. В данный момент в РФ также действует закон, освобождающий близких родственников от уплаты подоходного налога при дарении.
В Минцифры, между тем, предложили внедрить искусственный интеллект в работу органов государственного управления. Нейросети могли бы помочь, в том числе, в анализе данных и в работе с типовыми обращениями граждан России. Кроме того, предлагается поручить искусственному интеллекту генерацию заданий для оценки компетенций кандидатов на должности.
В Госдуме тем временем обсуждают проект о дополнительной финансовой поддержке матерей-героинь. Депутаты планируют назначить указанным гражданам ежемесячные выплаты по аналогии с предусмотренными для Героев Труда. Для получения соответствующих денежных средств матерям-героиням будет необходимо подать обращение в течение шести месяцев после принятия закона.
В Министерстве обороны России, кроме того, выступили с предложением увеличить зарплаты военных и некоторых категорий госслужащих. С 1 октября 2025 года, согласно решению правительства РФ, оклады должны повысить на 4,5%. В Минобороны предложили увеличить их на 7,6%. Оклады хотят поднять, как и было запланировано, уже к середине осени 2025 года. Инициатива направлена не только на военных, но и на сотрудников МВД и Росгвардии. Помимо прочего, зарплаты хотят повысить работникам уголовно-исполнительной и федеральной фельдъегерской систем, а также сотрудникам таможенных органов России.