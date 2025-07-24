Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 12,5 тысяч укусов клещей зафиксировано в НСО с начала сезона

За неделю от их укусов пострадали 142 человека.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

С начала сезона в Новосибирской области зафиксировано 12 436 обращений по поводу укусов клещей, включая 3 321 случай среди несовершеннолетних. Такую статистику обнародовали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Наибольшее количество укусов зафиксировано в Новосибирске (6 338), в Искитимском районе (1 146), Бердске (774) и Мошковском районе (477).

За 30-ю неделю в области клещи укусили 142 человека, из них 30 — это дети и подростки.

В ведомстве настоятельно советуют жителям региона придерживаться необходимых профилактических мер:

прививайтесь от клещевого энцефалита заблаговременно и проходите ревакцинацию раз в 3 года; надевайте светлую (на ней проще заметить клещей), плотную одежду, минимизирующую открытые участки кожи; используйте репелленты; проводите осмотры после посещения леса, парков, дач и других мест, где можно встретить этих паразитов; обнаруженного клеща осторожно удалите, стараясь не повредить брюшко, и сразу обратитесь в ближайшую больницу или травмпункт.