Почти 12,5 тысяч укусов клещей зафиксировано в НСО с начала сезона

прививайтесь от клещевого энцефалита заблаговременно и проходите ревакцинацию раз в 3 года; надевайте светлую (на ней проще заметить клещей), плотную одежду, минимизирующую открытые участки кожи; используйте репелленты; проводите осмотры после посещения леса, парков, дач и других мест, где можно встретить этих паразитов; обнаруженного клеща осторожно удалите, стараясь не повредить брюшко, и сразу обратитесь в ближайшую больницу или травмпункт.