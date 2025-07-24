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Миколог Дьяков сказал, когда начнется супергрибной сезон

Миколог посоветовал самостоятельно собирать грибы для употребления, если есть соответствующие знания.

Источник: Аргументы и факты

Грибы растут по погоде, поэтому супергрибной сезон начнется тогда, когда температура задержится на отметке +18…+24 градуса, а лесная подстилка будет влажной, сообщил в беседе с aif.ru миколог Максим Дьяков.

Он отметил, что никакой закономерности в зависимости от сезона нет.

«Грибы растут по погоде, причем по сиюминутной погоде. Как только температура будет примерно +18…+24, влажная подстилка, они пойдут», — отметил специалист.

По словам Дьякова, осенние опята появляются после нескольких холодных ночей с последующим потеплением и влажностью.

«Повторюсь, все зависит от погоды. Недавно грибы начали появляться, а тут их жара и засушливость пришибли», — добавил миколог.

Специалист также рассказал, что грибы хорошо впитывают тяжелые металлы, поэтому лучше не покупать их у частных продавцов, которые неизвестно где собирают товар на продажу.

Ранее эксперт Тихомиров предупредил о ядовитых грибах в Подмосковье.