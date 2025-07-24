Призёр всероссийских соревнований по легкой атлетике Катунин погиб в зоне СВО

«В ходе специальной военной операции погиб курский легкоатлет Евгений Катунин. … Был победителем Кубка России, завоевывал медали первенства России и Центрального федерального округа», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Катунин был одним из лучших молодых спортсменов на конкурсе общественного признания «Вершина». Мастер спорта специализировался в беге с барьерами, занимался в спортивных школах «Виктория» и олимпийского резерва им. Николая Яковлева. Он до сих пор является рекордсменом Курской области в беге на 110 метров с барьерами. Звание мастера спорта России ему было присвоено в 2021 году.
В зону СВО Евгений Катунин отправился в 2022 году. Он погиб на Донбассе. Ему должно было исполниться 26 лет 24 ноября.
Ранее сообщалось, что на боевом задании в зоне проведения специальной военной операции погиб Геннадий Старунов, учитель ОБЖ из Москвы. Он принимал участие в заседании наблюдательного совета президентской платформы «Россия — страна возможностей» (РСВ) в мае текущего года, где лично общался с президентом Владимиром Путиным. Старунов предложил создать систему подготовки для солдат СВО, чтобы они могли участвовать в конкурсах РСВ. Президент поддержал инициативу, и РСВ совместно с РАНХиГС начали её разработку.