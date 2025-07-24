Призёр всероссийских соревнований по легкой атлетике Катунин погиб в зоне СВО

Катунин был одним из лучших молодых спортсменов на конкурсе общественного признания «Вершина». Мастер спорта специализировался в беге с барьерами, занимался в спортивных школах «Виктория» и олимпийского резерва им. Николая Яковлева. Он до сих пор является рекордсменом Курской области в беге на 110 метров с барьерами. Звание мастера спорта России ему было присвоено в 2021 году.