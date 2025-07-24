Первый сгорел: генерал Попов рассказал, как ВСУ начали терять Mirage 2000

Военно-воздушные силы Украины вечером 22 июля сообщили о потере первого французского истребителя Mirage 2000. Самолет потерпел крушение в западной части Украины, в Волынской области. Пилот успел катапультироваться ВВС утверждают, что причиной стал отказ техники.
В сети также расходятся версии, что Mirage могли сбить системы ПВО. Не исключено, что это мог быть «дружественный огонь». Aif.ru обсудил версии произошедшего с заслуженным военным летчиком, генерал-майором Владимиром Поповым.
Пилотов ВСУ плохо учат.
У украинской стороны дефицит хорошей подготовки высококлассных летчиков, сказал Попов.
«Надо обратить внимание на то, как идет освоение. Сейчас немирное время для ВВС Украины, у них нет времени. Чтобы освоить этот самолет для хорошо подготовленного летного состава нужно 1,5−2 года как минимум, а то и 3 года. У них переучивание идет наскоком, что даст повод еще не раз говорить об утратах F-16 и Mirage 2000», — пояснил он.
F-16 и Mirage 2000 существенно отличаются от самолетов, которые стоят на вооружении ВВС Украины. Украинские пилоты сталкиваются с языковым барьером при управлении западных истребителей, отметил летчик.
«Все надписи можно переклеить, но переписать речевой информатор, а там очень много информации дается… Летчик получает информацию на другом языке. Пока в нейронах головного мозга состоится перевод, потом нервная система даст команду на костно-мышечную ткань. Это доли секунды, но это все равно минус время. Вот почему любая нештатная ситуация усугубляется этим языковым барьером», — уточнил Попов.
«И это происходит (потеря самолетов — ред.) без дуэльной ситуации. Они еще не подходили к линии соприкосновения. По ним не работали наши системы ПВО, например, С-300, С-400. А потери уже идут и будут продолжаться», — добавил он.
ПВО Украины могут принимать западные истребители за чужие.
Крушение истребителей ВСУ, поставленных Западом, может происходить по причине так называемого «дружественного огня» украинской ПВО. При этом Попов считает, что конкретно 22 июля ситуация вряд ли была связана с этим.
«Системы распознавания “свой-чужой” разные. Западные государства поставляли Mirage и F-16 без систем опознавания, переделать их на систему “свой-чужой” украинских ВВС достаточно проблематично», — пояснил генерал-майор.
Западные страны снимают натовскую или национальную систему распознавания «свой-чужой», чтобы ВС РФ не могли раскрыть технологию работы этой системы, если она попадет им в руки.
«Самолеты будут летать без опознавательных знаков в радиолокационном плане. То есть локаторы не могут идентифицировать их как свои. Это будет просто воздушная цель. Тогда потребуется согласование (на удар или его отсутствие — ред.), нужно, чтобы представители командных пунктов ПВО хорошо знали, что в данное время и на определенной высоте работает именно их самолет. А когда идут боевые действия, согласовывать это крайне проблематично», — отметил собеседник aif.ru.
Сколько Mirage осталось у ВВС Украины.
Попов рассказал, что, по его данным, Украина получила всего пять самолетов Mirage 2000 из 20, обещанных президентом Франции Эммануэлем Макроном.
«По моим данным, Украине пришло всего пять самолетов Mirage из той двадцатки, которую обещал им Макрон. Это, так сказать, проба пера пока», — сказал он.
По мнению Попова, освоение западной техники для украинских летчиков, техников и инженеров является проблемой номер один.
«И это будет для них проблемой еще в течение полутора, а то и двух последующих лет», — резюмировал генерал-майор.