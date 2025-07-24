Первый сгорел: генерал Попов рассказал, как ВСУ начали терять Mirage 2000

«Надо обратить внимание на то, как идет освоение. Сейчас немирное время для ВВС Украины, у них нет времени. Чтобы освоить этот самолет для хорошо подготовленного летного состава нужно 1,5−2 года как минимум, а то и 3 года. У них переучивание идет наскоком, что даст повод еще не раз говорить об утратах F-16 и Mirage 2000», — пояснил он.