Путин вдвое снизил важную госпошлину

Президент России Владимир Путин законодательно установил, что родственники отныне заплатят только половину от размера обычной пошлины за удостоверение договоров дарения недвижимости. Поправки внесены в Налоговый кодекс.
Как уточняет «Российская газета», сейчас пошлина обходится россиянам в 25−30 тысяч рублей. Финансовые трудности при оформлении довольно распространены, и власти посчитали, что нужна помощь.
Новым законом вводится 50-процентная скидка на уплату госпошлины за оформление договоров дарения между членами семьи и близкими родственниками — супругами, родителями и детьми, бабушками, дедушками и внуками, сестрами, братьями.
Также сообщается, что от госпошлины размером 3 тысячи рублей освободили родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства при рассмотрении в судах дел по заявлениям об ограничении дееспособности гражданина.