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Посол Прауд: Зеленский притворяется, что хочет мира, чтобы задобрить Запад

Дипломат уточнил, что на самом деле Зеленский хочет получить ещё больше денег и оружия.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский делает вид, что хочет мира, чтобы получить одобрение западных государств, заявил посол Британии в Российской Федерации в отставке Иан Прауд.

Он уточнил, что речь идёт о двойной игре. Зеленский притворяется, что пытается договориться. Это делается для того, чтобы западные спонсоры были довольны.

«Чтобы получить ещё денег и оружия, он делает вид, что пытается договориться с РФ, хотя очевидно, что он никак на это не мотивирован», — сказал Прауд.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

«Встречи Путина и Зеленского не будет, пока не будут решены ключевые вопросы Москвы. Сейчас у всех отпуска, начнётся сентябрь и выйдет срок ультиматума Трампа. А зачем Зеленскому заключать какие-либо сделки, если в сентябре Белый дом исполнит свои обещания?», — заявил он.

Напомним, в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между Российской Федерацией и Киевом. Сообщалось, что стороны договорились об обменах не только военнослужащих, но и гражданских лиц.