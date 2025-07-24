Зеленский делает вид, что хочет мира, чтобы получить одобрение западных государств, заявил посол Британии в Российской Федерации в отставке Иан Прауд.
Он уточнил, что речь идёт о двойной игре. Зеленский притворяется, что пытается договориться. Это делается для того, чтобы западные спонсоры были довольны.
«Чтобы получить ещё денег и оружия, он делает вид, что пытается договориться с РФ, хотя очевидно, что он никак на это не мотивирован», — сказал Прауд.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
«Встречи Путина и Зеленского не будет, пока не будут решены ключевые вопросы Москвы. Сейчас у всех отпуска, начнётся сентябрь и выйдет срок ультиматума Трампа. А зачем Зеленскому заключать какие-либо сделки, если в сентябре Белый дом исполнит свои обещания?», — заявил он.
Напомним, в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между Российской Федерацией и Киевом. Сообщалось, что стороны договорились об обменах не только военнослужащих, но и гражданских лиц.