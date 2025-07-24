Спрос на продавцов в Иркутской области превышает предложение

Согласно исследованиям одного из крупнейших рекрутинговых агентств страны, Иркутская область входит в число сибирских регионов с наибольшим количеством вакансий для продавцов-консультантов и продавцов-кассиров. На долю региона приходится 13% всех открытых позиций по этой специальности в Сибири. При этом на каждое свободное место претендует лишь 2,6 соискателя, что ниже среднероссийских показателей.