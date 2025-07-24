Спрос на продавцов в Иркутской области превышает предложение

Согласно исследованиям одного из крупнейших рекрутинговых агентств страны, Иркутская область входит в число сибирских регионов с наибольшим количеством вакансий для продавцов-консультантов и продавцов-кассиров. На долю региона приходится 13% всех открытых позиций по этой специальности в Сибири. При этом на каждое свободное место претендует лишь 2,6 соискателя, что ниже среднероссийских показателей.
Аналитики отмечают существенный разрыв между ожиданиями работников и предложениями работодателей. Средняя заявленная зарплата в регионе составляет 51 500 рублей, тогда как кандидаты готовы рассматривать вакансии от 45 100 рублей. Для сравнения, в других сферах деятельности разрыв меньше: 73 855 рублей против 60 460 рублей ожидаемых.
Среди соседних регионов наиболее высокие оклады предлагают в Новосибирской области (55 300 рублей) и Красноярском крае (52 500 рублей). Наименьшие ставки зафиксированы в Алтайском крае (44 900 рублей). Наибольший дефицит кадров наблюдается в Республике Алтай, Томской области и Красноярском крае.
Напомним, АиФ Иркутск уже писал, что в Иркутской области зарплаты выросли на 7% за год. Средняя зарплата 73 855 рублей. При сохранении отставания от общероссийского уровня (75 512 рублей), регион демонстрирует стабильный рост — с января 2025 года прибавка составила 4%.