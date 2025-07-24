В России изменили срок оплаты ЖКХ

Колунов также подчеркнул, что изменение сроков благоприятно скажется и на деятельности управляющих компаний и поставщиков коммунальных ресурсов. По его мнению, это позволит оптимизировать процессы планирования и обработки поступающих платежей, а также снизит нагрузку на бухгалтерские службы организаций в первые дни месяца. В результате перенос крайнего срока оплаты на пять дней создаст удобства как для граждан, так и для УК и ресурсоснабжающих организаций, резюмировал парламентарий.