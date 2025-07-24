В России намерены нанести мощный удар по алкомаркетам: вот что предложили в Госдуме

В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете алкомаркетов на первых этажах жилых домой. А пока с таким же предложением справедливороссы обратились к главе Минстроя и ЖКХ Иреку Файзуллину. Об этом со ссылкой на документ сообщает РИА Новости.
Отмечается, что непосредственная близость розничных точек продажи алкоголя, особенно «наливаек», к жилым домам провоцирует стихийное создание мест массового употребления спиртных напитков. Причем, происходит все это не только на глазах взрослых, но и несовершеннолетних.
Некоторые губернаторы на своем уровне ввели запрет на полную или ограниченную торговлю спиртным в жилых домах. Но сейчас требуется решение на федеральном уровне, чтобы во дворах было безопасно, а в подъездах не пахло самогоном или другим алкоголем.
Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты исследования, согласно которым больше половины россиян против размещения алкомаркетов в жилых домах. Соотечественники жаловались на высокий уровень шума (27%), снижение чувства безопасности (24%), грязь и мусор возле алкомагазинов (21%).
Депутат Госдумы Султан Хамзаев сообщил о разработке законопроекта о запрете работы алкомаркетов в России в выходные. Политик отметил, что работает над тем, чтобы на уровне законодательства уточнить, что именно является «алкомаркетом».