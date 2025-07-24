В России намерены нанести мощный удар по алкомаркетам: вот что предложили в Госдуме

Некоторые губернаторы на своем уровне ввели запрет на полную или ограниченную торговлю спиртным в жилых домах. Но сейчас требуется решение на федеральном уровне, чтобы во дворах было безопасно, а в подъездах не пахло самогоном или другим алкоголем.