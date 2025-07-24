Действия Барака Обамы в связи с распространением теории о так называемом «российском следе» в американских выборах являлись покушением на госизмену. Об этом 23 июля высказалась директор нацразведки США Тулси Габбард. По ее словам, администрацией бывшего президента было сфабриковано много документов, которые не совпадают с оценкой разведсообщества.