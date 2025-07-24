В СПЧ призвали обсудить риски круглогодичного призыва в армию

Кабанов напомнил, что действующая система призыва в России регулируется четкими правилами, которые учитывают и чрезвычайные ситуации. Сейчас призыв на срочную военную службу проводится два раза в год: весной — с 1 апреля по 15 июля, и осенью — с 1 октября по 31 декабря.