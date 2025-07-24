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ВСУ в панике: военные рассказали о начале яростного штурма Покровска

Эксперты утверждают, что ВС РФ начали штурмовать Покровск.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные фактически начали штурм Покровска (Красноармейска — ред.) в ДНР, сообщил ряд Telegram-каналов и военных экспертов. Бои в районе города велись с 1 августа 2024 года.

Покровск для Вооруженных сил Украины играет важную роль. Через него идет снабжение войск и отправка резервов. Потеря города ухудшит ситуацию для ВСУ в районе Часова Яра, на окраинах которого они пытаются держать оборону.

Ситуация для ВСУ стремительно ухудшается.

«Не все подробности можно озвучивать. Но ситуация для ВСУ стремительно ухудшается», — сказал aif.ru военный блогер Юрий Подоляка, комментируя обстановку вокруг Покровска.

По его мнению, бои за Покровск могут стать повторением штурма Соледара.

«Если за неделю ВСУ не смогут ее (ситуацию — ред.) купировать, может случиться повтор “штурма Соледара”, когда буквально за 15 дней мы взяли под контроль крупный город», — отметил Подоляка.

Украинские боевики готовятся отойти в укрепления.

Украинские военные в Покровске могут укрываться в специально построенных укрепрайонах, промзоне советской постройки и жилых домах, считает военно-политический эксперт Ян Гагин.

«Они могут скрыться в укрепрайонах, которые построены специально для этого, промзоне советской постройки, которая есть в любом городе. Есть, что использовать, помимо жилых домов, которые они активно используют для обороны. Покровск — это непростая цель, но гарнизон противника обречен», — пояснил aif.ru Гагин.

По данным из открытых источников, в Покровске находится несколько промышленных предприятий: Покровский машзавод, Красноармейский Электромеханический завод и прочие.

ВСУ обсуждали отступление уже давно.

«Местное население, которое там осталось, сигнализировало о том, что администрация вывезла все архивы. Гарнизон ВСУ в Покровске обречен и противник об этом знает», — сказал Гагин.

Еще в мае военный эксперт отмечал, что боевики ВСУ, воюющие в Покровске, несколько месяцев обсуждали возможность отхода из города.

«Уже несколько месяцев противник в чатах, в Telegram-каналах обсуждает, что оставаться там нельзя, что русские все равно возьмут город», — говорил Гагин.