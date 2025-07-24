Сила рода, мудрость и терпение: Священник рассказал, о чём молиться святой княгине Ольге

Она вошла в историю не только как мудрая правительница и первая женщина, стоявшая у власти на Руси, но и как одна из первых представителей княжеского рода, принявших христианство. Это событие стало важной вехой в становлении духовных основ будущего государства и предвестием Крещения Руси, которое впоследствии совершил её внук — князь Владимир.
Илия Савастьянов.
Иерей, советник главы Вологодской митрополии по миссионерскому служению, настоятель храма в честь «Семистрельной» иконы Богородицы.
После обращения в христианство княгиня посвятила себя служению Богу и своему народу, проявляя глубокую веру. Сегодня её почитают как святую и обращаются с молитвами в разные жизненные моменты — в периоды сомнений, испытаний, поиска поддержки и утешения. Защитное покровительство святой помогает обрести внутренний покой, принять важные решения и почувствовать присутствие божественной помощи, отметил иерей.
«Особое место княгиня Ольга занимает в жизни женщин, носящих её имя. Считается, что она является их небесной покровительницей, а значит, молитва к ней должна стать неотъемлемой частью их ежедневного молитвенного правила. Обращение к святой покровительнице помогает укрепить связь с духовными корнями, почувствовать силу рода, обрести мудрость и терпение в повседневных делах», — отметил собеседник Life.ru.
Молитва равноапостольной княгине — это не просто обращение, а глубокий духовный диалог с личностью, выбравшей путь веры и преданно следовавшей ему до конца. Её пример остаётся источником вдохновения, а её покровительство сопровождает на духовном пути, заключил священник.
А ранее священник РПЦ рассказал, что после смерти у человека есть шанс встретиться со своими родственниками на том свете, однако такая встреча возможна только при одном условии — когда при жизни христианин жил «в Боге». По его словам, нужно научиться прощать друзей и родственников, а также самому просить прощения.