Сила рода, мудрость и терпение: Священник рассказал, о чём молиться святой княгине Ольге

А ранее священник РПЦ рассказал, что после смерти у человека есть шанс встретиться со своими родственниками на том свете, однако такая встреча возможна только при одном условии — когда при жизни христианин жил «в Боге». По его словам, нужно научиться прощать друзей и родственников, а также самому просить прощения.