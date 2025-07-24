Подвешивали детей вниз головой: решена участь банды из Мурмашей

«У нас две школы в поселке: младшая и старшая. И когда из младшей школы дети переходят в старшую, вот эта шайка выбирает себе слабого и начинает в течение года его прессовать — жесткий буллинг, унижения. Неделя начинается с того, что они вымогают у ребенка деньги, говорят: “Или ты нам деньги несешь, или мы всю неделю будем тебя гнобить”. Каждый год это разные дети», — рассказала жительница, семья которой недавно переехала из поселка.