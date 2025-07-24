Подвешивали детей вниз головой: решена участь банды из Мурмашей

В мурманском поселке Мурмаши по делу об истязании 14-летнего мальчика арестовали 17-летнего подростка. Жители негодуют — в банде, которая издевалась над мальчиком, было от трех до четырех ребят. Как подростки с 12-летним главарем держат в страхе жителей поселка и почему родители отказываются отдавать детей в местную школу — читайте в материале aif.ru.
Связали и выбросили из окна.
История банды из Мурмашей получила широкую огласку после того, как в Сеть попали кадры, на которых подростки издеваются над 14-летним мальчиком. Его связали, подвесили вниз головой в заброшенной постройке, а после — выбросили из окна.
На видеозаписях, которые опубликовали сами подростки, видно как ребята развлекаются, употребляя алкогольные напитки и вдыхая странные вещества.
Сброшенный из окна мальчик повредил руку, однако смог уже на земле развязаться и уйти. Кадры издевательств быстро распространились среди местных жителей, а потом — и по всей России. Оказалось, что о проделках мальчиков из банды давно знают в поселке.
В подростковую группу, судя по сообщениям жителей, входят два брата (12-летний главарь и парень 17 лет), 13-летняя девушка старшего брата и еще два мальчика примерно того же возраста.
Пострадавший сам издевался над детьми.
Мальчика, которого подвесили и выкинули из окна, сначала начали жалеть, а затем посыпались сообщения, что все это он якобы заслужил. В пострадавшем мальчике местные жители узнали участника той же банды, который вместе с ними не раз издевался над другими детьми.
«Говорим мы о них не первый год. Вот этот парень, которого они связывали, это бывший одноклассник моего сына. Он является участником этой группы, он делал все то же самое, что в этот раз сделали с ним. Жалеть там абсолютно некого. Этот мальчик, которого подвешивали, еще похлеще остальных парней из шайки», — рассказала местная жительница Елена (имя изменено).
Она добавила, что мама у мальчика хорошая, но, видимо, с ним не справляется.
«Он был одноклассником сына до четвертого класса, а потом все дети ушли в старшую школу, а он остался на второй год», — добавила женщина.
Издеваются над самыми слабыми детьми.
Шайка, как их называют в поселке, держит в страхе местных детей не первый год. В Мурмашах, по рассказам жителей, всего одна школа, которая делится на старшую и младшую. Все подростки из банды ходят во вторую.
«У нас две школы в поселке: младшая и старшая. И когда из младшей школы дети переходят в старшую, вот эта шайка выбирает себе слабого и начинает в течение года его прессовать — жесткий буллинг, унижения. Неделя начинается с того, что они вымогают у ребенка деньги, говорят: “Или ты нам деньги несешь, или мы всю неделю будем тебя гнобить”. Каждый год это разные дети», — рассказала жительница, семья которой недавно переехала из поселка.
По словам местных, ребята пристают к другим детям, которых видят на улице. Одного ребенка, который ждал бабушку, окунули головой в мусорный бак. Но чаще всего они останавливают детей, не дают пройти и провоцируют на драку. Выбирают при этом — исключительно самых слабых.
Еще одна собеседница aif.ru рассказала, что пару лет назад к ее ребенку тоже приставали ребята из шайки. Мальчик попросил помощи у родителей.
«Мы в доверительных отношениях с ребенком, и он нам рассказал, а позже показал их на улице. Мы побеседовали, но потом всё повторилось. И вот так мы ходили и гоняли их, пока сын не подрос. Сейчас он стал крепким, начал ходить в зал, теперь они его обходят», — сказала она.
Изоляция от общества.
После новости об аресте самого старшего из банды жители возмутились: что будет с остальными? Судя по рассказам местных, главарем банды является младший брат арестованного — 12-летний школьник.
«Может случиться страшное. Они в неадекватном состоянии могут сделать что угодно и с кем угодно. Они сами говорят, что не чувствуют никакой ответственности, потому что еще слишком малы. Родители у братьев из шайки неадекватные — мама никого не слушает», — рассказала мама одного из местных детей.
В СК в ответ на вопрос aif.ru пояснили, что вопрос об изоляции остальных решается.
«В рамках расследования уголовного дела лица, совершившие противоправное деяние, установлены. Ими оказались местные жители 12, 15 и 16 лет. В отношении двоих младших подростков в настоящее время также решается вопрос об изоляции от общества», — сообщили в СК.
Кроме того, председатель СК Александр Бастрыкин запросил у руководителя СУ по Мурманской области доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.