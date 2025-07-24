В Москве суд приговорил россиянку к 4 годам колонии за запрещенное в КНР учение

«Прошли мои проблемы с желудком, я перестала мучиться от ангины, но самое главное, я увидела себя со стороны и начала совершенствовать свой скверный характер, вследствие которого распалась моя семья и не складывались отношения с близкими, коллегами и друзьями. Однажды родная сестра, которой раньше мы постоянно ссорились, а теперь у нас очень теплые, добрые отношения, сказала мне: “Наташа, раньше ты была такой стервой, а сейчас ты так сильно изменилась”, — уверяла подсудимая.