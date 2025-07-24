В Перми задержаны двое подозреваемых в серии краж

Одно из преступлений произошло в начале июля. Повредив замок, злоумышленники проникли в дом на ул. Бобруйской и похитили пылесос, два самоката, дрель и одежду потерпевшей. Владелица обратилась за помощью в полицию. Правоохранители по горячим следам установили личности предполагаемых виновников. Похищенное имущество вернули пермячке, а фигуранты отправились в изолятор временного содержания. Следствие установило причастность мужчин еще к пяти аналогичным преступлениям.