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В Перми задержаны двое подозреваемых в серии краж

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции в Мотовилихинском районе Перми задержаны ранее судимого мужчину 1999 года рождения и его 23-летнего соучастника — их подозревают в совершении серии краж, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции в Мотовилихинском районе Перми задержаны ранее судимого мужчину 1999 года рождения и его 23-летнего соучастника — их подозревают в совершении серии краж, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Одно из преступлений произошло в начале июля. Повредив замок, злоумышленники проникли в дом на ул. Бобруйской и похитили пылесос, два самоката, дрель и одежду потерпевшей. Владелица обратилась за помощью в полицию. Правоохранители по горячим следам установили личности предполагаемых виновников. Похищенное имущество вернули пермячке, а фигуранты отправились в изолятор временного содержания. Следствие установило причастность мужчин еще к пяти аналогичным преступлениям.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Соучастников ждут длительные сроки.