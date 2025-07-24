Американский защитник Джозеф Чеккони продолжит карьеру в омском «Авангарде»

В новой команде Чеккони будет выступать под номером 55. Защитник известен своим опытом выступлений в Американской хоккейной лиге (АХЛ), где с 2018 года защищал цвета таких команд, как «Тексас Старз», «Рочестер Американс», «Онтарио Рейн» и «Айова Уайлд».