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Американский защитник Джозеф Чеккони продолжит карьеру в омском «Авангарде»

В «Авангарде» защитник будет выступать под номером 55.

Источник: Комсомольская правда

Омский хоккейный клуб «Авангард» объявил о подписании контракта с американским защитником Джозефом Чеккони. Соглашение с 28-летним игроком рассчитано на один сезон, сообщает официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В новой команде Чеккони будет выступать под номером 55. Защитник известен своим опытом выступлений в Американской хоккейной лиге (АХЛ), где с 2018 года защищал цвета таких команд, как «Тексас Старз», «Рочестер Американс», «Онтарио Рейн» и «Айова Уайлд».

За время выступлений в регулярных чемпионатах АХЛ Джозеф провел 349 матчей, набрав впечатляющие 71 очко (10 голов и 61 передача). Его приход в «Авангард» усилит оборону команды и добавит разнообразия в игру обороны.

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