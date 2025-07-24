Врач-невролог Нестерова дала самарцам советы, как избежать инсульта

Мозг — один из самых хрупких и важных органов, и особенно это становится очевидно после перенесённого инсульта или другого острого нарушения мозгового кровообращения.
Об этом напоминает Ирина Нестерова, и.о. заведующей неврологическим отделением для больных с ОНМК в Самарской областной клинической больнице им. В. Д. Середавина.
Она подчёркивает: восстановление и профилактика повторных сосудистых катастроф требуют постоянной, системной работы над собой.
Главное — не останавливаться после выписки. Контроль артериального давления — основа профилактики.
Гипертония остаётся одним из главных «виновников» инсультов, и давление должно держаться в пределах той нормы, которую определил лечащий врач.
Не менее важно следить за уровнем холестерина и глюкозы в крови — их рост ведёт к повреждению сосудов, а значит, нужно регулярно сдавать анализы и придерживаться рекомендованного питания.
Физическая активность — даже лёгкие ежедневные прогулки или лечебная гимнастика — улучшает кровообращение и помогает мозгу быстрее восстанавливаться.
Не менее важна и когнитивная нагрузка: чтение, разгадывание кроссвордов, общение, обучение новому — всё это тренирует мозг и снижает риск деменции.
Особое внимание — сердечному ритму: мерцательная аритмия часто становится скрытой причиной инсульта, поэтому при её выявлении лечение нужно соблюдать строго.
Отказ от курения и алкоголя — не просто рекомендация, а необходимость: эти привычки резко повышают риск повторного приступа.
И, конечно, никуда без регулярного наблюдения у врача: диспансеризация, приём назначенных препаратов и плановые обследования — вот что помогает сохранить стабильное состояние и вернуться к полноценной жизни.
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