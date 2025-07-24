Десятки тысяч учителей начальных классов могут остаться без работы в ближайшие три года

Количество учащихся младших классов (1−4 классы) в России уменьшится примерно на 348 тысяч человек в предстоящем учебном году. Об этом свидетельствуют прогнозы аналитиков профсоюза «Учитель». Как сообщила газете «Известия» оргсекретарь профсоюза Ольга Мирясова, это приведёт к тому, что уже в ближайшее время более 17,3 тысячи педагогов начальной школы могут оказаться невостребованными, а к 2026−2027 учебному году эта цифра увеличится ещё на 21,5 тысячи специалистов.