Десятки тысяч учителей начальных классов могут остаться без работы в ближайшие три года

Эксперты отмечают дальнейшее сокращение числа первоклассников: в 2026—2027 годах их будет на 429,7 тысячи меньше по сравнению с текущим показателем, а в 2027—2028 годах — на 411 тысяч меньше. Такая динамика обусловлена демографическими тенденциями и приведёт к избытку педагогических кадров прежде всего в начальном звене образования. Речь идёт о примерно 60 тысячах учителей начальной школы.
В Министерстве просвещения подтвердили эти прогнозы и сообщили, что ведомство уже занимается разработкой мер по переподготовке высвобождающихся учителей. Планируется, что педагоги начальных классов смогут переквалифицироваться для работы в качестве предметников в средних и старших классах, воспитателей групп продлённого дня, специалистов дополнительного образования, а также психологов и дефектологов. Это позволит сохранить ценные кадры в системе образования.
Ранее российским учителям пообещали сокращение нагрузки. Избыточная бюрократия долгое время была серьёзной проблемой для педагогов, но сейчас в этой сфере наведён порядок, отметили в правительстве.