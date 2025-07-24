Пушков: альянс ФРГ и Британии может означать подготовку к войне с РФ

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что Германия и Британия подписали договор о военном сотрудничестве, он назвал этот альянс зловещим.
Пушков выразил мнение, что он может свидетельствовать о подготовке к войне с Российской Федерацией.
«Это весьма зловещий альянс: одна из этих стран исторически особенно враждебна к России, а вторая воевала против нас в двух мировых войнах», — написал Пушков в Telegram.
Он подчеркнул, что Германия несёт ответственность за гибель 26 миллионов граждан Советского Союза.
Ранее Пушков прокомментировал сообщения о том, что Британия планирует приобрести у Соединённых Штатов истребители F-35A, которые могут нести «тактические термоядерные авиабомбы». Он заявил, что это свидетельствует о том, что британская сторона собирается «нападать».