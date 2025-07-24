Пушков: альянс ФРГ и Британии может означать подготовку к войне с РФ

Ранее Пушков прокомментировал сообщения о том, что Британия планирует приобрести у Соединённых Штатов истребители F-35A, которые могут нести «тактические термоядерные авиабомбы». Он заявил, что это свидетельствует о том, что британская сторона собирается «нападать».