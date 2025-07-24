Сильная жара и осадки ожидаются в четверг в ряде областей Казахстана

«Северо-западный циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут с собой дожди с грозами на большую часть территории Казахстана, на западе, северо-западе ожидается сильный дождь, в отдельных районах возможно выпадение града. Только на юге и востоке РК под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на западе, юге — пыльная буря. Днем в Мангыстауской области ожидается сильная жара +38+39, в области Жетісу и Алматинской области сильная жара +35+37, в Жамбылской сильная жара +38, в Туркестанской сильная жара +40+42, в Кызылординской области сильная жара +40+43, в области Ұлытау сильная жара +35+39, в Карагандинской области сильная жара +35, на западе Атырауской, на юге Костанайской, Актюбинской областей сильная жара +35», — говорится в сообщении.