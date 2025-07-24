Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сильная жара и осадки ожидаются в четверг в ряде областей Казахстана

Астана. 24 июля. КазТАГ — Сильная жара и осадки ожидаются в четверг в ряде областей Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 83% 764 мм рт. ст. +24°
Источник: pixabay.com

«Северо-западный циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут с собой дожди с грозами на большую часть территории Казахстана, на западе, северо-западе ожидается сильный дождь, в отдельных районах возможно выпадение града. Только на юге и востоке РК под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на западе, юге — пыльная буря. Днем в Мангыстауской области ожидается сильная жара +38+39, в области Жетісу и Алматинской области сильная жара +35+37, в Жамбылской сильная жара +38, в Туркестанской сильная жара +40+42, в Кызылординской области сильная жара +40+43, в области Ұлытау сильная жара +35+39, в Карагандинской области сильная жара +35, на западе Атырауской, на юге Костанайской, Актюбинской областей сильная жара +35», — говорится в сообщении.

В Восточно-Казахстанской области, в области Абай, на западе, востоке Костанайской, на севере, в центре Карагандинской, на западе Атырауской, на юге, востоке Акмолинской, на западе, юге, востоке Павлодарской областей ожидается высокая пожарная опасность.

«В Мангыстауской, Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской областях, в областях Жетісу, Ұлытау, на севере, юге Атырауской, на западе, юге, востоке Карагандинской, в центре, на юге Актюбинской, на востоке Западно-Казахстанской, на юге Костанайской областей, на юге, северо-западе области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — сказано в сообщении.

В Астане переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный, восточный 9−14, временами порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15+17, днем +31+33.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19+21, днем сильная жара +34+36.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +23+25, днем сильная жара +40+42.

В Акмолинской области на западе, севере и юге гроза. Днем +28+33, ночью +13+18.

В области Улытау без осадков. Днем +34+39, ночью +18+23.

В Карагандинской области на севере и востоке небольшой дождь. Днем +30+35, ночью +17+22.

В Западно-Казахстанской области ночью на западе, севере и востоке, днем на всей территории гроза. Днем +25+30, ночью +17+22.

В Атырауской области ночью на севере и востоке, днем на всей территории гроза. Днем +29+34, ночью +21+26.

В Мангистауской области днем на севере гроза. Днем +34+39, ночью +21+26.

В Актюбинской области ночью на севере и западе, днем на всей территории гроза. Днем +25+30, ночью +19+24.

В Костанайской области ночью на севере и востоке, днем на западе, севере и юге гроза. Днем +25+30, ночью +15+20.

В Северо-Казахстанской области на западе, юге и севере дождь. Днем +20+25, ночью +12+17.

В Павлодарской области на западе и юге гроза. Днем +20+25, ночью +12+17.

В области Абай без осадков. Днем +23+28, ночью +7+12.

В Восточно-Казахстанской области тоже без осадков. Днем +21+26, ночью +5+10.

В Кызылординской области днем на западе гроза. Днем +38+43, ночью +22+27.

В Туркестанской области без осадков. Днем +37+42, ночью +22+27.

В Жамбылской области днем в горах гроза. Днем +33+38, ночью +19+24.

В Алматинской области тоже днем в горах ожидается гроза. Днем +32+37, ночью +18+23.

В области Жетысу без осадков. Днем +32+37, ночью +13+18.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.