Царев высказался о сценариях раздела Украины

«Надо рассчитывать на то, куда пройдет российская армия. Там, где ступила нога русского солдата, — это русская земля. Поэтому давайте не мечтать, а давайте продвигаться. Где пройдет линия, там и гарантированно можно сказать, что это будет наша территория. Есть официальный документ, который предоставила российская сторона. В этом меморандуме есть два сценария со стороны России. Первый — маловероятный, что на него согласится Украина и Запад, второй — реальный, где раздел происходит по линии боевого соприкосновения», — сказал собеседник издания.