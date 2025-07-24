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Царев высказался о сценариях раздела Украины

По словам бывшего депутата, надо рассчитывать на то, куда пройдет российская армия.

Источник: Аргументы и факты

Территории на Украине, куда ступит нога русского солдата, будут считаться российскими. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал бывший депутат украинской Верховной рады Олег Царев, комментируя сценарии раздела Украины, периодически появляющиеся в СМИ.

«Надо рассчитывать на то, куда пройдет российская армия. Там, где ступила нога русского солдата, — это русская земля. Поэтому давайте не мечтать, а давайте продвигаться. Где пройдет линия, там и гарантированно можно сказать, что это будет наша территория. Есть официальный документ, который предоставила российская сторона. В этом меморандуме есть два сценария со стороны России. Первый — маловероятный, что на него согласится Украина и Запад, второй — реальный, где раздел происходит по линии боевого соприкосновения», — сказал собеседник издания.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман, говоря о разделе Украины, заявлял, что ни у кого из западных стран нет права претендовать на то, чтобы «русские люди оставались вне России».

До этого бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* предположил, что Украину разделят на три части — восток и юг перейдут под контроль РФ, запад будет ориентирован на США и ЕС, а центральная часть станет нейтральной.

В то же время швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung допускало, что украинским войскам придется отойти за Днепр, если удержать текущие позиции не удастся. Так Киев фактически признает потерю Донбасса, но это позволит избежать окружения ВСУ.

* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

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