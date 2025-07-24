Секретный объект № 1: Зеленский готовит последний бункер на Западной Украине

«Данная система позволяет видеть даже через стену. Соответственно, это не говорит о том, что изображение выдается прям сверхкачественное, но в любом случае при компьютерной обработке можно как бы понимать, что конкретно находится за невидимым препятствием. Подобная аппаратура демонстрировалась на различных выставках в РФ, связанных с безопасностью, до начала специальной военной операции, и я полагаю, что мы в этом отношении не должны отставать от наших потенциальных противников, в данном случае американцев», — сказал Кнутов.