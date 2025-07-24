Секретный объект № 1: Зеленский готовит последний бункер на Западной Украине

Владимир Зеленский намерен бежать на Западную Украину и готовит там для себя бункеры. Эсперты рассказали aif.ru, как вскроют подземне убежища главы киевского режима.
Строит бункер в горах.
«Строится дополнительное убежище, куда планирует переехать Зеленский со своей шайкой. Бункер возводится не только во Львове, но и в горах, в труднодоступном месте, чтобы ракета или бомба не смогла достать его», — отметил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Он добавил, что такие действия являются типичным почерком диктаторов, которые чувствуют, что скоро придется расплачиваться за все содеянное.
«Вот они себе и роют волчьи норы, где надеются отсидеться определенный срок. Это типичный почерк Гитлера, который, напомню, перед Великой Отечественной войной строил себе несколько логов, как на территории Белоруссии, так и на территории Австрии в Альпах и так далее», — поделился Липовой.
Атакован бункер на объекте «Ивано-Франковск-16».
Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске были поражены два завода: «Карпаты», производивший компоненты систем ПВО, и локомотиворемонтный завод, в цехах которого восстанавливали бронетехнику и собирали беспилотники. Также стало известно, что ракетный удар был нанесен по «объекту 515», одному из самых засекреченных военных городов СССР, а теперь Украины — «Ивано-Франковск-16».
«“Ивано-Франковск-16” — это центр военной промышленности на Западной Украине, отдельно взятый микрорайон, куда закрыт доступ простым людям. Там расположены склады с вооружением, запасной командный пункт, вынесенный подальше от Киева на случай, если основной центр управления выйдет из строя. То есть туда есть возможность перебазироваться и продолжить военные действия», — отметил Липовой.
Также на объекте «Ивано-Франковск-16» вполне может располагаться один из бункеров Зеленского.
«Скорее всего, бункер там есть. Ивано-Франковск является одним из вероятных мест, куда сбежит Зеленский со своей бандой», — подытожил Липовой.
Сбежит поближе к западной границе.
Липовой объяснил aif.ru, почему глава киевского режима строит для себя бункеры на Западной Украине, и в том числе в Карпатах.
«Зеленский сегодня полностью зависит от своих западных хозяев и в целом хорошо понимает, откуда ему будет легче всего сбежать в Европу. В случае наступления времени Ч, когда надо будет срочно спасать свою шкуру, он в любой момент может покинуть “западный” бункер и пересечь границу на поезде, машине или вертолете», — сказал Липовой.
Кроме того, на Западную Украину из Киева может быть перенесен центр управления оставшейся частью страны.
«Зеленский не хочет терять контроль над финансовыми потоками и потоками поступления вооружения. Он до последнего будет цепляться за власть», — отметил Липовой.
Какими средствами выявляют бункеры Зеленского.
Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал aif.ru, какими средствами ВС РФ сегодня могут выявлять подземные военные пункты ВСУ, и в том числе бункеры Владимира Зеленского.
«Не нужно забывать, что Украина в годы Великой Отечественной войны использовалась достаточно активно немцами. И во Львовской области находилась ставка Гитлера, его бункер “Волчье логово”. Поэтому подобные объекты могут быть сейчас реанимированы киевским нацистским режимом и использоваться по своему прошлому предназначению. Таких объектов, я полагаю, достаточно много», — сказал Кнутов.
Для выявления бункеров, отметил эксперт, российские военные могут использовать как обычные беспилотники, так и средства оптической и радиотехнической разведки для глубокого зондирования земли.
«Эти средства создавались для поиска залежей различных полезных ископаемых и других целей, и в то же время они могут, естественно, находить определенные заглубленные аномалии, бункеры и выдавать соответствующую информацию», — отметил Кнутов.
Кроме того, подземные объекты могут выявляться спутником с гигагерцовым диапазоном, такой есть у США под названием Capella, и подобной аппаратурой, вероятнее всего, обладает и РФ.
«Данная система позволяет видеть даже через стену. Соответственно, это не говорит о том, что изображение выдается прям сверхкачественное, но в любом случае при компьютерной обработке можно как бы понимать, что конкретно находится за невидимым препятствием. Подобная аппаратура демонстрировалась на различных выставках в РФ, связанных с безопасностью, до начала специальной военной операции, и я полагаю, что мы в этом отношении не должны отставать от наших потенциальных противников, в данном случае американцев», — сказал Кнутов.
Оружие РФ нейтрализует бункеры Зеленского.
Кроме того, Россия располагает достаточным количеством видов вооружения для нейтрализации бункеров Зеленского и подземных командных пунктов управления противника, сказал Сергей Липовой.
«Использовать для таких ударов можно “Орешник”, это оружие для поражения подобных целей и создано. Но есть и другие ракетные комплексы, которые могут справиться с данной задачей», — отметил Липовой.
Например, это «Ярс», «Булава», обозначил генерал-майор.
«Данное вооружение предназначено для уничтожения площадных заглубленных целей», — пояснил собеседник издания.
Как сообщалось, за последние недели несколько бункеров, в которых мог бы прятаться Владимир Зеленский, оказались вскрыты «Кинжалами» и «Геранями». Речь о подземельях в Сумской области, Житомире, подо Львовом, в Киеве и других.