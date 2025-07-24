Врач Новоселов: Уиллис из-за деменции может разучиться жевать и глотать

«До конца механизмов деменции мы не знаем, тем более такого типа, как у Уиллиса (лобно-височной — ред.). Редактировать гены на предмет деменции мы пока не умеем. Это быстротекущий вариант деменции. После того, как он разучится жевать, глотать пищу, а потом и дышать, ему останется недолго жить», — сказал врач.