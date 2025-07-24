Расширение зоны резидентной парковки снизило число нарушений ПДД в Москве

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы делаем парковочное пространство в столице комфортным и безопасным. Для этого в том числе расширяем зону резидентных разрешений. Это позволяет снизить загруженность парковок, что способствует сокращению числа нарушений стоянки и остановки», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Отмечается, что 20 июня в зону вошли новые участки. Благодаря этому парковочные места быстрее освобождаются, и водители реже нарушают правила стоянки и остановки. Заметней всего эффект на Староможайском шоссе — там количество нарушений сократилось на 49%; на Боровском шоссе — на 35%; на ул. Новопоселковая — на 27%; на ул. Привольная — на 16%; на бульваре Мечникова — на 13%.