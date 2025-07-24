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В Россию вернулась группа военных, находившихся в украинском плену

Самолет с вернувшимися из плена военными РФ приземлился в Подмосковье.

Источник: Комсомольская правда

К утру 24 июля в Россию вернулась новая группа военных, находившихся в плену на Украине. Самолет Ил-76МД приземлился в Московской области. Такой информацией поделились в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Указывается, что Киев, в свою очередь, также получил группу пленных ВСУ. Обмен произведен в соответствии с договоренностями, которых удалось достичь на втором раунде переговоров в Стамбуле.

Как сказано в сообщении Минобороны, возвращенные бойцы РФ пройдут необходимое лечение. Их доставят в медицинские учреждения Министерства обороны.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Стамбул готов оказать помощь в процессе соблюдения договоренностей между РФ и Украиной. В том числе, предложение относится к процедуре обмена пленными.