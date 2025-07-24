Банковские карты на 2,4 млрд тенге заблокировали в Казахстане

Как передает «Хабар», под подозрение попали счета:
- с большим количеством денежных переводов на небольшие суммы;
- операции без экономического смысла;
- расчеты, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
Кроме того, втрое увеличена блокировка интернет-ресурсов, с помощью которых распространялись наркотики.
Всего за первое полугодие 2025 года:
- закрыто свыше 17 тыс. наркосайтов;
- по фактам пропаганды наркотиков зарегистрировано 95 досудебных производств;
- проведено свыше 11 тыс. антинаркотических мероприятий с охватом одного миллиона человек.
«Борьба с наркопреступностью будет продолжена в усиленном режиме в интересах общественной безопасности и защиты будущего поколения», — прокомментировал заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Куандык Альжанов.
На днях в Уральске задержали мужчину с наркотиками и весами.