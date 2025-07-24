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Банковские карты на 2,4 млрд тенге заблокировали в Казахстане

24 тыс. банковских карт с подозрительными операциями на общую сумму два млрд 400 млн тенге заблокировали в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как передает «Хабар», под подозрение попали счета:

  • с большим количеством денежных переводов на небольшие суммы;
  • операции без экономического смысла;
  • расчеты, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Кроме того, втрое увеличена блокировка интернет-ресурсов, с помощью которых распространялись наркотики.

Всего за первое полугодие 2025 года:

  • закрыто свыше 17 тыс. наркосайтов;
  • по фактам пропаганды наркотиков зарегистрировано 95 досудебных производств;
  • проведено свыше 11 тыс. антинаркотических мероприятий с охватом одного миллиона человек.

«Борьба с наркопреступностью будет продолжена в усиленном режиме в интересах общественной безопасности и защиты будущего поколения», — прокомментировал заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Куандык Альжанов.

На днях в Уральске задержали мужчину с наркотиками и весами.